Tygodniowy przegląd prasy 5.05.2024: Głogów, 28.04-4.05.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Głogowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Głogowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.04 a 4.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nad Jeziorem Sławskim tłoczno jak latem! Są już nawet amatorzy pierwszych kąpieli, a na plaży stanął pierwszy parawan”?

Przegląd tygodnia: Głogów, 5.05.2024. 28.04 - 4.05.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Nad Jeziorem Sławskim tłoczno jak latem! Są już nawet amatorzy pierwszych kąpieli, a na plaży stanął pierwszy parawan W Sławie nad Jeziorem Sławskim tłoczno, jak w wakacje. W majowy, długi weekend turyści odpoczywają nad wodą, a nawet się kąpią. Pojawił się nawet parawan. Do tego można tam smacznie zjeść. 📢 Radwanice i Buczynę połączyła kładka rowerowa. Kolorową konstrukcję widać z daleka Na gruntowej drodze z Radwanic do Buczyny oddano kładkę pieszo- rowerową. Nowa trasa znacznie skraca drogę między miejscowościami. Kolorową konstrukcję nad rzeczką między polami widać z daleka. 📢 Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu 2024: Ukwiecone tarasy i przedzamcze - zobaczcie zdjęcia Trwa 34. Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu, który w 2024 roku potrwa do 5 maja. Poza wyjątkowymi kwiatowymi aranżacjami goście przyjeżdżają na największą dolnośląską majówkę również by obejrzeć sam zamek, tarasy oraz park wokół, w ukwieconej wiosennej oprawie. W tym roku wokół zamku kwitną już różaneczniki. Zobaczcie zdjęcia wiosennych tarasów i ukwiecone okolice zamku.

Tygodniowa prasówka 5.05.2024: 28.04-4.05.2024 Głogów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Głogowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Babskie combry z okazji Dnia Hutnika w KGHM. Tak się kiedyś bawiono na zakładowej imprezie HM Głogów. Zdjęcia Maj to Zagłębiu Miedziowym miesiąc, w którym świętują hutnicy. Panowie spotykają się na karczmach piwnych, a panie, we własnym gronie bawią się na babskich combrach. W tym roku centralne imprezy zaplanowano na 10 piątek, 10 maja. Przypominamy, jak w poprzednich latach świętowały pracownice KGHM i ich goście.

📢 Dzień Hutnika 2024 w KGHM. Będzie akademia z odznaczeniami, a potem karczmy i combry 4 maja, to dzień św. Floriana, patrona hutników i strażaków. KGHM szykuje się na obchody hutniczego święta. Będzie akademia, odznaczenia, a potem karczmy i combry. 📢 Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ Wałbrzychu. Co i za ile można zjeść i kupić bez biletu na przedzamczu? Zobaczcie ceny i zdjęcia XXXIV Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu trwa w najlepsze. Odwiedziliśmy zamek także dzisiaj (2 maja). W środku, w komnatach zamku i na korytarzach obłędne dekoracje najlepszych w Polsce florystów, które po prostu trzeba zobaczyć. Ale festiwal smaków i zapachów oraz rękodzieła trwa przed zamkiem. Sprawdziliśmy, co możecie kupić i zobaczyć oraz zjeść bez kupowania biletu, jeśli tylko wybraliście się na spacer do Zamku Książ. Zajrzyjcie do galerii zdjęć, tam znajdziecie zdjęcia i ceny.

📢 Dzień Flagi RP w Głogowie. Powiatowe uroczystości przy pomniku Józefa Wybickiego 2 maja obchodzony jest Dzień Flagi. W Głogowie powiatowe uroczystości zorganizowano przy pomniku Józefa Wybickiego na starówce. 📢 Tłumy na Rynku w Sławie. Jarmark Produktu Lokalnego 2024. Stragany się uginają i pachnie swojskim jedzeniem Tłumy ludzi na sławskim Rynku. Trwa majówkowy Jarmark Produktu Lokalnego. Do Sławy zjechali wystawcy z całej Polski. Stragany się uginają i pachnie swojskim jedzeniem, a do tego jest piękna pogoda. 📢 Strzelanina w ścisłym centrum Świdnicy. Zanim padł strzał wywiązała się bójka Świdnicka policja pracuje dzisiaj (2 maja), by wyjaśnić okoliczności strzelaniny, do której doszło wczoraj wieczorem w ścisłym centrum miasta. Cały teren ogrodzono taśmami policyjnymi, a technicy ubrani w białe kombinezony zabezpieczali ślady. Wiadomo, że zanim doszło do strzelaniny na rogu ulic Teatralnej i Bohaterów Getta w Świdnicy doszło do bójki między kilkoma osobami.

📢 3-Majówka we Wrocławiu: Tradycja, Muzyka i Niespodzianki. Zobaczcie relację z pierwszego dnia na pergoli Wrocławska 3-Majówka to wydarzenie, które każdego roku przyciąga do miasta tłumy fanów dobrej muzyki i niezapomnianych wrażeń. Pierwszy dzień festiwalu, odbywający się w okolicach Hali Stulecia i malowniczej Pergoli, już za nami. Na scenach wystąpiły gwiazdy polskiej sceny muzycznej, takie jak Małgorzata Ostrowska, Daria Zawiałow, Happysad czy Zalewski, zapewniając uczestnikom niezapomniane emocje i doskonałą zabawę. Ale to dopiero początek trzydniowego święta muzyki, które każdego roku inicjuje sezon plenerowych festiwali we Wrocławiu. 📢 Tak się jeździ na turbinowym rondzie w Głogowie! Film podbija sieć, a w Polkowicach mają się na nim uczyć Tak się jeździ na rondzie Górników w Głogowie! Film z wyczynami kierowców podbija sieć! W Polkowicach ma on służyć jako materiał do nauki!

