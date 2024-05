Nad Jeziorem Sławskim tłoczno zupełnie jak latem! Są już nawet amatorzy pierwszych kąpieli, a na plaży stanął pierwszy parawan

Na koniec długiego majowego weekendu w Sławie nad Jeziorem Sławskim jest tłoczno, jak w wakacje. Do tego urokliwego miasteczka, które co roku się zmienia i ciągle zaskakuje czymś nowym, przyjeżdża mnóstwo ludzi.

Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku, jako obiekt turystyczny, który przyjmuje gości w domkach, kamerach i namiotach działa od końca kwietnia do końca września. Na majówkę wiele kwater było zajętych z dużym wyprzedzeniem.