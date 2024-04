W wybuchu, który rok temu zniszczył rozlewnię gazu w Głogowie, o mało nie zginął młody człowiek. Są ustalenia PIP

Niemal rok temu przy ulicy Portowej w Głogowie doszło do ogromnego wybuchu w rozlewni gazu. Poszkodowany został młody, 20-letni pracownik nieistniejącego już zakładu. Państwowa Inspekcja Pracy podzieliła się wynikami swoich ustaleń.

Wracamy do sprawy pożaru i wybuchu w rozlewni gazu przy ulicy Portowej w Głogowie do którego doszło 23 maja ubiegłego roku. Poszkodowany został 20-letni pracownik, który w ciężkim stanie, z poparzeniami ciała trafił do szpitala w Nowej Soli. Sama rozlewnia przestała istnieć.

Na miejscu wybuchu pracował prokurator i policjanci. Miejsce zdarzenia oglądali też biegli z zakresu pożarnictwa i BHP. Był też inspektor pracy.

Po tragedii prokuratura wszczęła dochodzenie o sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego, czyli eksplozji i pożaru, a także ciężkiego rozstroju zdrowia u pokrzywdzonego oraz wywiązania się przez pracodawców z wymogów BHP.

Ustalono wówczas, że w dniu zdarzenia w rozlewni gazu znajdował się 20-latek, który dopiero przyuczał się do pracy. Podczas napełniania butli z gazem doszło do wycieku o bardzo niskiej temperaturze, w wyniku którego mężczyzna został poparzony.

- 20-latek zdołał wybiec z hali, gdzie znajdowało się wiele butli, w dużej części napełnionych. Gdy udzielano mu pomocy doszło do wybuchu i pożaru – informowała wówczas prokuratura.

Co ustalili inspektorzy PIP?

Swoje ustalenia ma Państwowa Inspekcja Pracy w Legnicy, która przyznaje, że za to niebezpieczne zajście odpowiada pracodawca, który nie dopełnił wielu formalności. - Rozlewnia nie była wyposażona zgodnie z przepisami, a pracownik nie posiadał jakichkolwiek szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy, ani wymaganych uprawnień dozoru technicznego. Praca była prowadzona niezgodnie z przepisami – wyjaśnia Jan Buczkowski, kierownik oddziału OIP Wrocław w Legnicy. Do dnia wypadku, czyli przez prawie dwa tygodnie młody pracownik nie posiadał umowy o pracę. Dopiero na polecenie PIP pracodawca ją zalegalizował.

Strażacy obronili ogromny zbiornik z gazem

W wyniku wybuchu rozlewnia została zniszczona. PIP uznała zdarzenie za naruszenie zasad BHP, co jest wykroczeniem za co grozi od 1 tysiąca do 30 tys. zł.

- Inspektorzy podjęli w tym zakresie określone działania biorąc pod uwagę także postawę pracodawcy, który po wypadku zalegalizował zatrudnienie pracownika, zgłosił do ubezpieczenia społecznego poszkodowanego, stworzył odpowiednią dokumentację powypadkową i współpracował z Inspekcją Pracy – informuje Jan Buczkowski. Inspektor dodaje, że wybuch gazu przy Portowej stwarzało ogromne zagrożenie publiczne. Podkreśla, że w pobliżu znajdował się zbiornik na 20 tys. litrów płynnego gazu i gdyby doszło do wybuchu, to byłaby ogromna tragedia. - Obroniła go straż pożarna – zaznacza.

