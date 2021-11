Prezydent Głogowa dostał podwyżkę w swoje urodziny. Będzie zarabiać ponad 20 tys. zł

Sesja rady miejskiej w Głogowie odbyła się we wtorek, 30 listopada. Ze względu na pandemię zorganizowano ją zdalnie. W jej trakcie radni szybko przegłosowali cały pakiet uchwał. Wśród nich znalazła się również podwyżka pensji dla prezydenta Głogowa Rafaela Rokaszewicza.

Podwyżka na urodziny

Prezydent Głogowa, Rafael Rokaszewicz, będzie teraz dostawał miesięcznie ponad 20 tysięcy złotych. To o blisko 10 tysięcy więcej niż do tej pory. Co ciekawe, podwyżkę wprowadzono dokładnie w dniu urodzin prezydenta Rafaela Rokaszewicza.

Przepisy zezwalające na podniesienie wypłat dla samorządowców w Polsce weszły w życie 1 listopada. W całym kraju ruszyła więc lawina wzrostów pensji.