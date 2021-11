Podwyżki dla starosty powiatu głogowskiego uchwalone. Więcej zarobią też radni

Na wczorajszej, 29 listopada, sesji, radni powiatowi zagłosowali za podwyżką dla starosty Jarosława Dudkowiaka. Taką możliwość dały nowe przepisy z dnia 17 września tego roku, które mówią o tym, że pensja starostów, członków zarządu oraz diety radnych mają być wyższe. Głogowscy radni powiatowi nie byli w tej kwestii jednomyślni, ponieważ za sporą podwyżką głosowało 12 z nich, a siedmioro z opozycji było przeciw.

Zarobki Jarosława wzrosną do ponad 18 tys. zł brutto. Według nowej stawki wynagrodzenie zasadnicze to 10430 zł, dodatek funkcyjny 3450 zł oraz dodatek specjalny w wysokości 30 proc. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 4 tys. 164 zł.

Do wynagrodzenia należy doliczyć też dodatek stażowy, co w sumie da kwotę ponad 18 tys. zł brutto.

Podwyżki otrzymają też radni:

przewodniczący Rady Powiatu 3.435 zł

wiceprzewodniczący Rady 2.619 zł - 2.013 zł

przewodniczący Komisji 1.932 zł - 1.476 zł

radny 1.417 zł - 1.073 zł.

Co ważne, wyższe pensje mają być wyrównane od sierpnia.