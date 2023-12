Głogowska budowla powstanie z LEGO i wesprze WOŚP. Młodzi radni czekają na klocki. WIDEO

Młodzieżowa Rada Miasta Głogowa włącza się w kolejną akcję charytatywną. Młodzi radni chcą pomóc innym przy użyciu... klocków Lego.

– Ruszamy z następną akcją charytatywną. Dwóch radnych będzie budowało jedną budowlę z Głogowa właśnie z klocków LEGO. Jeszcze myślimy co powstanie. Zastanawiamy się właśnie nad ruinami kościoła Świętego Mikołaja albo naszym różowym mostem. Jeszcze to jest kwestia do ustalenia. Samą budowlę opublikujemy na naszej stronie na Facebooku i później zostanie przekazana na licytację WOŚP do naszego MOK-u – mówi Miłosz Gołuński, przewodniczący MRMG.