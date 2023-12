Prezydenckie stypendia 2023 dla najzdolniejszych uczniów głogowskich szkół średnich. Uroczystość w teatrze. Zdjęcia

- To moje pierwsze stypendium od prezydenta miasta. Wcześniej uczyłam się w szkole w Gaworzycach i tam zawsze miałam stypendium – mówi Zuzanna przyznając, że do jej ulubionych przedmiotów należy matematyka. - Teraz rozszerzam jeszcze naukę z biologii, chemii i języka angielskiego. Przyznam, że nauka w Aslanie jest bardzo przyjemna. Jest fajne, indywidualne podejście nauczycieli do uczniów.