Stypendia prezydenta trafiły do najlepszych uczniów podstawówek z Głogowa. ZDJĘCIA

W Teatrze im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie wręczone zostały 5 grudnia stypendia prezydenta Głogowa dla osiągających najlepsze wyniki uczniów miejscowych szkół. Jako pierwsi specjalne listy gratulacyjne otrzymali uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych. W sumie było ich 307. Później stypendia trafiły do uczniów szkół ponadpodstawowych. Tu nagrodzony zostało 90 młodych głogowian, oraz do studentów - w sumie 36.

Stypendia jeszcze w tym tygodniu mają trafić na konta uczniów. Od 400 do 600 złotych dla młodzieży z podstawówek, od 500 do 700 dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz od 800 do 1200 dla studentów.

