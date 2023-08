Prawnik wyjaśnia: Noszenie przy sobie noża. Czy można to robić?

W internecie oraz w sklepach stacjonarnych można bez pozwolenia nabyć różnego rodzaju noże. Pojawia się jednak pytanie, czy można je nosić przy sobie?

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w przepisach ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ppkt „a” tej ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o broni, należy przez to rozumieć broń białą w postaci ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni, kastetów i nunczaków, pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału, pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy, broń cięciwową w postaci kusz, przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. Nóż, który nie mieści się w definicji ww. przedmiotów nie jest traktowany przez ustawodawcę jako broń. Na jego posiadanie i przenoszenie nie jest więc konieczne uzyskanie pozwolenia.