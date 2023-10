Prawnik wyjaśnia: Napoje energetyczne tylko dla pełnoletnich

Ustawa ta wprowadza również zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny na terenie jednostek systemu oświaty, czyli na przykład szkół, a nadto także w automatach. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności kupującego sprzedawca może żądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek kupującego. Ustawa nakłada również obowiązki na producenta i importera takich napojów. A mianowicie, producent lub importer napoju z dodatkiem kofeiny lub tauryny jest obowiązany do oznaczenia opakowania wyrobu widoczną, czytelną oraz umieszczoną w sposób nieusuwalny i trwały informacją o treści „Napój energetyzujący” lub „Napój energetyczny”.

Opublikowana ustawa zawiera również przepisy karne. Zgodnie z art. 18a. ust. 1 ustawy kto, wbrew postanowieniom art. 12m ust. 1 (czyli osobom niepełnoletnim lub na terenie jednostek oświaty lub w automatach), sprzedaje napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny, podlega karze grzywny do 2000 zł. Tej samej karze podlega kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie wykroczenia opisanego powyżej. W razie popełnienia któregoś z powyższych wykroczeń sąd może orzec przepadek napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy. Kto natomiast produkuje lub importuje napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny, w opakowaniach jednostkowych niespełniających wymogów ustawy, podlega grzywnie do 200 000 zł albo karze ograniczenia wolności, albo obu tym karom łącznie.