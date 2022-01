Pracownicy DPS w Głogowie terroryzowani przez mieszkańca: „Boimy się przychodzić do pracy"

Pracownicy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Norwida w Głogowie (filia głównego DPS), do którego trafiają dzieci i młodzież niepełnosprawne intelektualnie, mają spore obawy przed przyjściem do pracy. Wszystko przez 16-latka, który od kilku miesięcy terroryzuje placówkę. To cierpiący na zaburzenia młody człowiek, który wcześniej był wychowankiem domu dziecka. Problem zgłosiło nam kilku pracowników DPS.

– Każdego dnia boimy się, co nowego się stanie. On sterroryzował wszystkich, bije nas, rzuca krzesłami. Mówi, że zrobi tu z nami porządek. Kilka tygodni temu była sytuacja, że chodził z nożem kuchennym. Wychodzi kiedy chce, nikt nie ma nad nim kontroli – mówi nam jedna z pracujących w DPS osób. Ze względu na obawę przed utratą pracy prosi o anonimowość.

Jak dodali nam pracownicy, sprawa wielokrotnie była zgłaszana dyrekcji. Interweniowała też policja.