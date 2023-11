I LO w Głogowie podpisało umowę z Uniwersytetem Zielonogórskim. WIDEO

I Liceum Ogólnokształcące imienia Bolesława Krzywoustego w Głogowie podpisało umowę o współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

– Wprawdzie ta współpraca trwa już od dawna od lat, ale myślę, że dzisiaj przyszedł czas na to, aby ją sformalizować. Liczymy na jeszcze lepszą i jeszcze bardziej owocną współpracę tak, że nasi uczniowie będą mogli korzystać z zasobów przede wszystkim ludzkich Instytutu Historii, który naprawdę robi bardzo dużą robotę jeżeli chodzi o historię regionalną. Ale też pracownicy Instytutu dość mocno są zaangażowani w badanie historii chociażby Księstwa Głogowskiego – mówi Janusz Kosałka, dyrektor I LO w Głogowie.

Na czym do tej pory polega współpraca, która miała jeszcze charakter nieformalny?

– Uczniowie i nauczyciele liceum przyjeżdżali do nas w odwiedziny. Podczas tych odwiedzin przedstawialiśmy zarówno pracę Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, jak i również instytucji, które z nami współpracują. A więc między innymi Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Uczniowie rok temu wizytowali właśnie to archiwum, mieli okazję zapoznać się z rodzajem pracy, z zasobem pracy. Musicie państwo wiedzieć, że archiwum posiada przeogromny zbiór doskonałych dokumentów dotyczących Głogowa, Księstwa Głogowskiego, Głogowa współczesnego czy Głogowa XIX-wiecznego. Liczymy więc na zainteresowanie ze strony głogowian tym materiałem, a my jednocześnie służby ogromną pomocą uczniom i nauczycielom, którzy chcą poznać te dokumenty – mówi prof. Małgorzata Konopnicka z UZ. – Prace regionalne u nas w Instytucie odbywają się od bardzo dawna. Wydaje mi się, że możemy się poszczycić ogromnym dorobkiem na ten temat i tym dorobkiem chcemy się podzielić