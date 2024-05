Nawet szabrownicy omijali Głogów, bojąc się rozsianych min i porzuconej amunicji - dziś mija 79 lat od zakończenia wojny

Od czasu do czasu pojawiały się tu ekipy Polskiej Kroniki Filmowej oraz dziennikarze prasowi. Jednym z nich był Tadeusz Pasikowski z „Dziennika Polskiego”.Na przełomie lat 40. i 50. przemierzał zachodnią Polskę. Opisywał jak radzą sobie na nowych terenach przybysze ze Wschodu i Centralnej Polski. Swoimi wrażeniami dzielił się w cyklu „Między Odrą a Nysą”. Nasze miasto odwiedził w 1949 r. We wstępie artykułu „98 procent zniszczeń” napisał:

8 maja mija 79 lat od zakończenia II wojny. Była to jedna z największych tragedii w historii ludzkości. Zginęły miliony ludzi, a wiele miast i wsi zostało doszczętnie zniszczonych. Jednym z takich miast był Głogów. W roku 1944 zapadła w Berlinie decyzja o zamienieniu Glogau w miasto-twierdzę. Głogów zapłacił za to ogromną cenę.

W czasie mej podróży do Głogowa wdałem się w rozmowę z pewnym mieszkańcem Rawicza. Gdy dowiedział się, dokąd jadę, uśmiechnął się lekceważąco – nie warto jechać. Nie ma celu pisać o cmentarzysku. Cała Polska wie, że to najbardziej zniszczona miejscowość nie tylko Dolnym Śląsku, ale w całym kraju.

Zawyżano skalę zniszczeń

I tu nawiązał do historii miasta, które wielokrotnie było trawione przez wojny i pożary. Wspomniał jednak, co przez kilka powojennych lat udało się zrobić.

Życie w Głogowie stało się znośniejsze mimo braku kina, teatru, rozrywek

W dalszej części wylicza podniesienie i oddanie do użytku mostu kolejowego oraz zbudowanie tymczasowego mostu drogowego. Otwarto kościół, szkołę powszechną i średnią, dom kultury i dom rzemiosła. Ponadto dwa hotele, świetlicę, bibliotekę, sklepy i restauracje. Wyremontowano ok. 50 budynków mieszkalnych i urzędowych. Ustalił, że dziennie w Głogowie przebywa ok. 8 tys. osób, a na noc zostaje ok 3 tys. Ale mimo tych sukcesów autor znów pokusił się o smutną refleksję: