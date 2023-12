W głogowskim szpitalu trzeba mieć maseczki ochronne. Wszystko przez wzrost zachorowań na covid i grypę

Od środy, 6 grudnia wybierając się w odwiedziny do Glogowskiego Szpitala Powiatowego należy zakładać maseczki.

Takie zalecenie wydał prezes szpitala Edward Schmidt.

- Musimy sobie przypomnieć czasy, kiedy trzeba się było zabezpieczać maseczkami i odpowiednimi środkami higienicznymi – powiedział prezes. - W ciągu ostatnich tygodni wśród mieszkańców powiatu głogowskiego przybyła ilość zachorowań. Coraz więcej dzieci nie chodzi do szkoły, coraz więcej ludzi nie przychodzi do pracy, a jest to związane z infekcjami. Nie tylko z covidem, ale grypą i wirusami.