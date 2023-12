Pożegnanie KGHM Chrobrego Głogów z Ligą Europejską. Przegrana na Węgrzech

KGHM Chrobry Głogów żegna się z rozgrywkami Ligi Europejskiej. Głogowianie przez ostatnie miesiące mieli okazję sprawdzić się w absolutnym topie kontynentu i zdobyć sporo doświadczenia. Niestety, starcia z doświadczonymi drużynami ze szczytu krajowych lig europejskich nie przyniosły ze sobą punktów, które pozwoliłyby na awans do dalszej części rozgrywek

Chrobry wiedział to już w drodze na swój ostatni mecz, jednak ten miał być swojego rodzaju pożegnaniem pięknej przygody w Lidze Europejskiej. Niestety, pożegnanie to całkowicie nie wyszło głogowianom. Węgierska MOL Tatabanya KC całkowicie zdominowała parkiet, a zawodnicy Chrobrego stanowili na nim jedynie tło dla gospodarzy. Stachera robił co mógł w bramce, ale ta była bez przerwy bombardowana przez Węgrów. Gospodarze wykorzystywali każdy błąd głogowian, a nasi zawodnicy dawali im ku temu sporo okazji. Na przerwę Chrobry schodził przegrywając 8 do 20.