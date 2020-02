Polkowice: Maturzyści zatańczyli poloneza na Rynku. ZDJĘCIA

– To dobra zabawa i piękna tradycja. Cieszę się, że po raz kolejny w pokowickim rynku zabrzmiał polonez. Trzymam kciuki za naszych maturzystów, życzę im połamania piór na egzaminie – mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic. – Mam nadzieję, że na końcu nauki wrócą do nas wykształceni i pełni energii – dodaje.

Maturzyści doskonale znali układ. Nic dziwnego, to kolejny polonez w ich wykonaniu. Zaledwie dwa tygodnie temu prezentowali ten staropolski taniec podczas balu studniówkowego. Zachowując elegancką postawę, dumnie kroczyli w korowodzie.

– Polonez wypadł wspaniale. Zrobiłam drobny błąd, ale mam nadzieję, że nikt go nie zauważył. To podobno przynosi szczęście podczas matury. Oby tak było – mówi Marianna Korska, maturzystka. – To już za nami, teraz musimy skupić się na majowym egzaminie – podkreśla.

Polonez w Rynku wpisał się na dobre w tradycję naszego miasta. Są to z pewnością ostatnie podrygi uczniów przed maturą. Tegoroczne egzaminy rozpoczną się 4 maja i potrwają ponad dwa tygodnie.