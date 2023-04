Pożegnanie uczniów klas czwartych II LO w Głogowie. Przed nimi już tylko matura. ZDJĘCIA

Podczas specjalnej gali w teatrze miejskim II Liceum Ogólnokształcące w Głogowie pożegnało 120 tegorocznych maturzystów, którzy wkrótce opuszczą szkolne mury. Na deskach teatru wyróżniający się uczniowie klas czwartych odebrali pamiątkowe dyplomy i statuetki. Nagrodzono ich m.in. za najlepsze wyniki w nauce, sukcesy pozaszkolne czy działalność w wolontariacie.

Na tym jednak ich przygoda w II LO jeszcze się nie kończy, bo już po majówce na uczniów klas IV czekają egzaminy maturalne.

– Na tej scenie postaramy się ich pożegnać, postaramy się podsumować ich osiągnięcia i dokonania. To wszystko co miało miejsca w szkole w przeciągu czterech lat. Były osiągnięcia w nauce, w dydaktyce, laureaci i finaliści konkursów ale też wszelka działalność charytatywna, kulturalna, sportowa. Za to wszystko chcemy im podziękować i pogratulować. I oczywiście życzyć dalszych sukcesów w dorosłym życiu – mówił przed rozpoczęciem Tomasz Kuziak, dyrektor II LO w Głogowie