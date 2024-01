Ewa Chwałko, podróżniczka z Głogowa, samotnie i pieszo przemierza tysiące kilometrów. WIDEO

– Gdy ktoś mnie pyta, dlaczego podróżuje sama, to odpowiadam z przymrużeniem oka że, a nikt mnie nie denerwuje po drodze. Ale oczywiście to jest taki żarcik. Kiedy człowiek samotnie podróżuje, to wtedy otwiera się na ten świat zewnętrzny. Bo kiedy jesteśmy w towarzystwie to ta uwaga i energia jest mocno skoncentrowana w relacyjność, na tym, co się dzieje pomiędzy ludźmi. Dlatego mnie fascynuje ta samotność w czasie podróży, bo ja wtedy jestem bardzo skupiona i uważna na to, co się dzieje dookoła. Co się dzieje w świecie. Łatwiej też ludziom podchodzić do mnie, a mi też łatwiej docierać do tych ludzi, których tam spotykam. A te spotkania są dla mnie bardzo interesujące i pełne takiej takiej ciekawości, która jest w tym momencie mocno zaspokojona.