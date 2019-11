15 grudnia zmieni się rozkład jazdy. Uruchomionych zostanie kilka nowych połączeń. Wśród nich jest długo wyczekiwana linia Głogów-Leszno. A między Głogowem i Wrocławiem przez Legnicę pojedzie pierwszy regionalny ekspres.

Ostatni pociąg do Leszna odjechał z Głogowa w grudniu 2011 roku. Od tego czasu komunikacja między tymi miastami odbywała się głównie za pomocą busów i samochodów. Pociągiem z Głogowa do Leszna (ok. 45 km) można dotrzeć tylko... przez Wrocław. Ale taka podróż z przesiadką trwa blisko 3,5 godziny... Od grudnia się to zmieni i bezpośrednie połączenie między miejscowościami zajmie niecałą godzinę.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zrewitalizowały linię i odnowiły perony: są nowe ławki oraz czytelne tablice informacyjne. Prace przeprowadzono za około 12 milionów złotych. Gminy Głogów i Wschowa na tę inwestycję przeznaczyły 3 miliony - mówi Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK. - Pociągi pasażerskie przejadą odcinek, przebiegający przez trzy województwa, w około 55 minut - dodaje.