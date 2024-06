Prasówka 29.06.2024 Głogów. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Głogowa

Strażacy i policja przeczesują Odrę w Głogowie. Dostali informację, że do rzeki na wysokości Neptuna wszedł mężczyzna.

W sobotni poranek, 22 czerwca wałbrzyska policja została wezwana na skwer u zbiegu ul. Andersa i Wysockiego, gdzie ktoś porzucił trumnę. Wykluczono podejrzenie zbeszczeszczania zwłok jako, że trumna była nowa. Podejrzewano kradzież. Co wykazały poszukiwania policji? Będziecie zaskoczeni.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Głogowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Czy wiecie, że najwyższa drewniana wieża widokowa w Polsce znajduje się nad Jeziorem Sławskim? Widoki z wysokości blisko 40 metrów wynagrodzą trud wspinaczki na górę. Zobaczcie, co jeszcze warto zobaczyć nad Jeziorem Sławskim.

Takie panoramy Głogowa nigdy się nie znudzą. A zrobił je z drona Kamil Gołuchowski. To, co widział okiem obiektywu z góry wciąż robi wrażenie. I to o każdej porze roku.