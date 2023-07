Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie wykształciła pierwszych magistrów pielęgniarstwa

Pracowita końcówka czerwca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Zwłaszcza dla tych, którzy kończą studia. W Instytucie Medycznym PWSZ w Głogowie dobiega końca maraton egzaminacyjny. Do obron prac dyplomowych podeszło ponad 70 absolwentów kierunku pielęgniarstwo, z czego 55 z nich uzyskało tytuł magistra pielęgniarstwa. Co warte jest podkreślenia, dla PWSZ to pierwsze obrony prac magisterskich tego kierunku.

Kolejnych 17 absolwentów pielęgniarstwa zdobyło wykształcenie licencjackie. Wcześniej wszyscy zdawali egzaminy teoretyczne i praktyczne.

Studia na kierunku pielęgniarstwo nie należą do najłatwiejszych, jednak wszyscy przystępujący do egzaminów i obron byli świetnie przygotowani i otrzymali pozytywne wyniki.

Uroczystość wręczenia dyplomów odbędzie się jesienią.