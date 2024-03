Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie wybiera nowego rektora

W głogowskiej PANS ruszyła procedura wyborcza nowych władz uczelni. O kalendarzu wyborczym oficjalnie poinformowała rektor Katarzyna Rusak , która nie kandyduje ponownie na to stanowisko. Dodała też, że - 16 lutego Senat powołał komisję wyborczą na kadencję 2024 – 2028. Odbyło się pierwsze spotkanie, a przewodniczącą uczelnianej komisji wyborczej została wybrana Sylwia Myśliwiec. Komisja ustanowiła też kalendarz wyborczy – informuje rektor uczelni.

Nowy rektor będzie znany 26 kwietnia

O zasadach wyboru nowego rektora i kalendarzu działań mówiła Sylwia Myśliwiec dodając, że wybór ten odbywa się w kilku etapach.

- Wybory odbędą się 26 kwietnia, ale zanim to nastąpi, do 11 marca należy zgłaszać kandydatury do kolegium elektorów – wyjaśnia. - Rektora wybiera kolegium elektorów, czyli 15-osobowa grupa przedstawicieli różnych grup pracowniczych.

Pierwsza tura wyborów osób do kolegium elektorów już 18 marca. Wybranych zostanie siedem osób, które są nauczycielami akademickimi z tytułami co najmniej doktora. Kolejne dwie osoby zostaną wybrane 20 marca. To osoby nie będące nauczycielami akademickimi. Także 20 marca kolejne trzy osoby spośród grona nauczycieli akademickich oraz troje studentów.