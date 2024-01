Kolęda 2024 w Głogowie. Mamy plan wizyty duszpasterskiej w parafiach od 2 do 7 stycznia

Jak się przygotować do kolędy

Jeśli nie mamy w domu święconej wody należy nalać do naczynia czystej wody i przed modlitwą poinformować kapłana, że to zwykła nieświęcona woda. Ksiądz ją wówczas poświęci przed błogosławieństwem osób i mieszkania. Bardzo często też kapłani noszą ze sobą podręczne kropidło. Zwyczajem jest też, że na stole obok krzyża kładzie się Biblię, a jeśli w domu mieszkają dzieci, także zeszyty do religii.

Do kiedy trwa kolęda?

Kolęda to potoczne określenie wizyty duszpasterskiej proboszcza, lub księdza, który go reprezentuje w domach parafian. Taki obowiązek wizytowania parafian nakłada na proboszcza prawo kanoniczne: „Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również - jeśli w czymś nie domagają - roztropnie ich korygując (...).” (KPK, kan. 529 § 1)

W Polsce kolęda rozpoczyna się zazwyczaj po świętach Bożego Narodzenia i trwa do 2 lutego (czyli do święta Ofiarowania Pańskiego/Matki Bożej Gromniczej), ale w niektórych parafiach zdarza się, że pierwsze wizyty duszpasterskie mają miejsce w okresie Adwentu.