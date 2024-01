Od dwóch miesięcy woda zalewa piwnicę domu przy ul. Letniej. Jest jej tak dużo, że pompa musi chodzić dzień i noc. Skąd ta woda? Nie wiadomo

Jedna pompa do piwnicy, druga do garażu

Co dwie godziny wynosili 12 wiader wody

Kłopoty zalewaniem domu Bronisława Rosłanowskiego z ulicy Letniej zaczęły się w połowie listopada ubiegłego roku. Wodę w piwnicy, koło stojącej tam lodówki, zauważyła wówczas żona właściciela.

- Myśleliśmy, że może lodówka przecieka, ale następnego dnia wody było tak dużo, że się przelewała do drugiego pomieszczenia – opowiada pan Bronisław. - Postanowiłem skuć beton i wykopać dół, żeby zbierać z niego wodę.

I tak zrobił, ale żeby dostać się do gruntu, musiał przebić się przez dwie warstwy fundamentów, co zajęło kilka dni ciężkiej pracy. A woda wciąż napływała. Żeby nie dopuścić do zalania piwnicy, co dwie godziny wynosili z żoną po 12 wiader.