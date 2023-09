Malownicze zachody Słońca nad Jeziorem Sławskim. Zdjęcia, jak z bajki!

Jezioro Sławskie to wdzięczny obiekt fotografowania przez turystów. Zwłaszcza zachody Słońca bywają tu bardzo malownicze. Na styku dnia i nocy jesteśmy świadkami spektakularnych, barwnych widowisk. Nic więc dziwnego, że nie brakuje osób, które specjalnie po takie widoki potrafią przejechać wiele kilometrów.

Jedną z nich jest Lidia Rogowska z Droszkowa koło Zielonej Góry. Jak tylko może, przyjeżdża do Sławy, by oddać się swojej fotograficznej pasji.

- To piękne miejsce. Jadę tam tylko na zdjęcia i na lody – mówi. - Sława to taka moja odskocznia. Są tam piękne zachody Słońca, wręcz bajkowe.