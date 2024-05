Obrazy mistrzów malarstwa w muzeum w Głogowie: Kossak, Tetmajer, Matejko i wielu innych

– Powroty prezentujemy po raz trzeci. Kilka lat temu udaliśmy się do Szwajcarii, gdzie te obrazy mogliśmy zobaczyć w domu pana Mikulskiego. Udało nam się porozumieć z jego synem i prace przywieźć do Polski, gdzie pokazaliśmy je w Bydgoszczy. W zeszłym roku wystawa trafiła do Warszawy, a teraz można ją zobaczyć w Głogowie. Cieszę się, że możemy znów ją pokazać. Zajmujemy się generalnie konserwacją dzieł sztuki, a taka wystawa jest jakby zwieńczeniem naszej pracy, wisienką na torcie – mówi Marta Kardas z NCP.Art i Bydgoskiego Centrum Sztuki.