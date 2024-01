Noworoczny Marszobieg w Głogowie. Aktywnie powitali rok 2024. Znajdź się na zdjęciach. WIDEO

Po raz 21. w Głogowie Nowy Rok rozpoczęto na sportowo. Kilkaset osób wzięło udział w kolejnej odsłonie Noworocznego Marszobiegu "Nie jesteś sam", którego organizatorem jest Jerzy Górski.

– Wczoraj się skończyło coś w naszym życiu. Dzisiaj się zaczyna coś nowego. Ludzie lubią inicjatywę Noworocznego Marszobiegu. Ona jest kolejny raz przeznaczona dla Hospicjum, ale jest pod tytułem "Startuj po zdrowie". Co to znaczy? Czym więcej ruchu, tym mniej bólu. Istotą naszego życia jest ruch i Noworoczny Marszobieg ma być w moim mniemaniu takim pierwszym krokiem w Nowy Rok. Kiedy przychodzimy tutaj, to chcielibyśmy coś zrobić i osiągnąć. Proszę państwa, zróbcie ten malutki kroczek właśnie dzisiaj. Kiedy zamkniecie oczy, pomyślicie, co jest dla Was najważniejsze i niech się to spełnia i otwiera następny krok – mówi Jerzy Górski.