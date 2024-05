Już 1 czerwca ruszają baseny zewnętrzne w Głogowie. Gotowi na wodne szaleństwo?

Od poniedziałku do niedzieli baseny otwarte będą od godz. 10 do 20. Bilety normalne to koszt 25 zł, a ulgowe 15 zł. Bilet rodzinny kosztuje 50 zł. Dzieci do lat 3 i weterani wchodzą za darmo. Bilet w kasie upoważnia do jednorazowego wejścia na nieograniczony czas - do końca działania basenów w danym dniu.