Kulturalne osobowości wyróżnione. Gala z okazji Dnia Działacza Kultury w Głogowie

– Reprezentujecie Państwo różne środowiska kulturalne Głogowa i ziemi głogowskiej i jest mi niezmiernie miło gościć was w jednym z najbardziej kulturotwórczych miejsc w naszym mieście, czyli w Teatrze Imienia Andreasa Gryphiusa. To wyjątkowe miejsce i chcielibyśmy w tym wyjątkowym miejscu gościć Państwa każdego roku z okazji waszego święta i wręczając niektórym z was Głogowskie Gryphiusy – mówił Rafael Rokaszewicz. – Tworzycie wspaniałą rodzinę osób tworzących kulturę zarówno zawodowo jak i amatorsko. To niezwykle ważne, że uzupełniamy się jako instytucje, stowarzyszenia czy też osoby indywidualne swoją twórczością wykuwające lokalną kulturę – dodał.