Miedziane cuda na zamku. Nowa wystawa w muzeum w Głogowie. ZDJĘCIA, FILM

W czwartkowy wieczór w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie odbył się wernisaż wystawy „Za miedzią". To zupełnie nowa ekspozycja poświęcona historii wydobywania i transportu miedzi przez wieki.

– To co wyróżnia tą wystawę od wszystkich innych jest nasza współpraca z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. Podczas jednej z wizyt u nas dyrektora Roberta Domżała opowiedział on o okręcie, który został eksplorowany przez archeologów. Znaleziono tam ładunek miedzi, który archeolodzy podwodni wydobyli z wraku. Część tego prezentowana jest w Gdańsku, a część mamy na naszej wystawie – mówi Waldemar Hass, dyrektor głogowskiego muzeum.