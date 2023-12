Nowi policjanci z garnizonu dolnośląskiego złożyli ślubowanie. Po szkoleniu trafią do różnych jednostek, w tym do Głogowa

Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. W ramach naboru uzupełniającego policyjny mundur założyło kilkunastu nowo przyjętych funkcjonariuszy.

Młodych adeptów policyjnego rzemiosła, którzy 3 grudnia złożyli ślubowanie w obecności rodzin oraz przełożonych przywitał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektor Mariusz Bużdygan. Wręczył on także funkcjonariuszom akty ślubowania.