Po 78 latach niemal na swoje dawne miejsce w Głogowie wrócił pomnik Fryderyka Schillera

Historia odkrycia popiersia Schillera w Głogowie

GROT dokonał tego niezwykłego odkrycia w marcu 2021 roku. Wtedy już od pewnego czasu prowadził poszukiwania w parku przy ul. Wałach Chrobrego. Według informacji znawców historii w tym miejscu mogły znajdować się pozostałości pomnika Schillera. Efekty prac przerosły jednak najśmielsze oczekiwania wszystkich. Bo pod ziemią odnalazł się nie tylko przedwojenny cokół... ale ostatecznie także samo popiersie będące w zaskakująco dobrym stanie.

Początkowe informacje wskazywały na to, że wykonane w marmurze dzieło było prawdopodobnie pracą tyrolskiego rzeźbiarza o nazwisku Dannecker. Informacje wskazują na to, że odsłonięto go w 1905 roku. Jednakże okazuje się, że było to już po śmierci artysty.