Kolejne spotkanie z prezydentem. Rozmawiali m.in. o parkingu przy Armii Krajowej. WIDEO

Przy większości spraw mieszkańcy mogli liczyć na bezpośrednią odpowiedź, lub zapowiedź sprawdzenia sprawy. Tak było też w kwestii wspomnianego parkingu osiedlowego.

– Faktycznie to i inne miejsca są w kwestii naszego zainteresowania. Myślimy o tym, żeby przejąć ten parking tylko i wyłącznie dlatego, że jest on nie tylko parkingiem osiedlowym, ale też właśnie użytkowanym przez wszystkich mieszkańców. Ze względu na to, że przyjeżdżają załatwiać sprawy czy zakupy. I to jest powód do tego, żeby był ten teren przyjęty przez miasto. To gwarantuje, że to będzie parking bezpłatny – mówił prezydent Rafael Rokaszewicz.