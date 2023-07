Niski poziom Odry w Głogowie. Laguna nie może odpłynąć z miasta

Suche lato odciska swoje piętno na Odrze. W Głogowie jej poziom wciąż jest niski. Według ostatnich danych IMGW, 20 lipca woda w Odrze miała tu zaledwie 179 centymetrów, gdy jeszcze trzy dni temu były to blisko 2 metry.

Z każdym dniem Odra odsłania coraz więcej brzegu przy swoim korycie. Widać to szczególnie przy zatoce Neptuna, która niedługo może całkiem odsłonić swoje dno, jak to często bywa w okresie suszy.

Niski poziom Odry przyczynił się też do przedłużenia pobytu statku wycieczkowego Laguna w Głogowie. Z powodu małej ilości wody w rzece Laguna nie była w stanie przepłynąć do innych miejscowości i do odwołania kursować będzie jedynie po Głogowie. I to tylko wtedy, kiedy i na to pozwoli poziom wody.

Następne dni mają przynieść nieco deszczu. Czy to jednak wystarczy, aby Odra nabrała nieco wody?