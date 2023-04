„Niebieska Przystań" w Głogowie ma wreszcie własną siedzibę

- Było bardzo ciężko. Duży lokal nadawał się do kapitalnego remontu, a my nie mieliśmy pieniędzy. Pomogło nam bardzo dużo głogowian i firm, za co ogromnie dziękujemy - Magdalena Lehman – Konieczna z „Niebieskiej Przystani”. - Sporo pracy włożyliśmy też my, rodzice dzieci z autyzmem. I wreszcie się udało.