Głogowska świątynia ma relikwie świętego Mikołaja. Nie wiadomo jednak od kiedy tam są i jak do niej trafiły

W środę, 6 grudnia Głogów rusza pięciodniowe świętowanie imienin patrona miasta, czyli świętego Mikołaja. Program imprez jest bogaty, a na Rynku będzie też jarmark. Warto wiedzieć, że w Głogowie znajdują się relikwie tego świętego.

Choć o Mikołaju jako o patronie Głogowa mówi się od wieków, to oficjalnie został on ustanowiony w ubiegłym roku. Wtedy to Stolica Apostolska wydała dekret i ustanowiła św. Mikołaja patronem miasta. 6 grudnia 2022 roku uroczyście został on przekazany przez bp. Tadeusza Lityńskiego włodarzom miasta. Wydarzenie to było możliwe dzięki staraniom i mieszkańców, ale też duchownych i władz miasta. Zobacz, co się będzie działo na Dniach św. Mikołaja

Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa i jednocześnie wielki miłośnik lokalnej historii zaznacza, że święty Mikołaj jest patronem Głogowa już od średniowiecza. - Był patronem Kościoła Parafialnego – najważniejszej świątyni w naszym mieście. Jego postać przedstawiana była na pieczęciach miejskich, pieczęciach rajców. Święty Mikołaj patronował różnym kaplicom, rzeźba tego świętego była również umieszczona na Bramie Odrzańskiej, czyli wjazdowej bramie do Głogowa. Wzmianki o świętym Mikołaju jako patronie miasta są w różnych źródłach historycznych – mówił podczas starań o apostolski dekret.

Relikwie św. Mikołaja w głogowskim kościele

Warto wiedzieć, że w Głogowie, a konkretnie kościele Bożego Ciała pod wezwaniem św. Mikołaja znajdują się relikwie tego świętego. Nie bardzo wiadomo od kiedy dokładnie są one pod opieką głogowskich duchownych, ale pewne jest, że od co najmniej 60 lat.

Relikwie to mała drobinka umieszczona na szkarłatnym suknie, a pod nią podpis „s. Nicolai Ep”. Od kilku lat eksponuje ją nowy, bogato zdobiony relikwiarz.

6 grudnia parafia przeżywa odpust. O godz. 18 msza św. odpustowa w kościele Bożego Ciała, pod przewodnictwem bpa Tadeusza Lityńskiego w intencji miasta, jego włodarzy i mieszkańców. Potem na dziedzińcu przy kościele mikołajowy bigos, pierniki św. Mikołaja i grzaniec.

Głogowianie wiedzą, że kościół świętego Mikołaja to nie to samo, co parafia pod jego wezwaniem. Po wojennych zniszczeniach, gdy sakralny obiekt przy sądzie straszył wypaloną ruiną, biskup podjął decyzję, aby parafię przenieść do kościoła Bożego Ciała. Choć on sam też okrutnie ucierpiał, z roku na rok, siłami mieszkańców został odbudowywany.

Rzeźby połączyły kościoły

Drewniane figury świętego stały kiedyś w kościele, który jest ruiną

Łącznikiem między świątyniami stały się dwie drewniane figury, które przed wojną stały w ołtarzu kościoła św. Mikołaja, a po zmianie parafii trafiły do bocznych naw Bożego Ciała i stoją tam do dziś. Jedną z nich przedstawia postać świętego Mikołaja.

To, co zostało z kościoła św. Mikołaja zostało zachowane jako tzw. wieczna ruina. Kilka razy w roku jest możliwość jej zwiedzenia. Czasem organizowane są tam też msze w ruinach lub koncerty.

Mikołaj z Miry - święty katolicki i prawosławny

Mikołaj z Miry, święty Mikołaj znany również jako Mikołaj z Bari – święty katolicki i prawosławny. Najstarsze przekazy o nim pochodzą z VI wieku. Żył na przełomie III i IV wieku (legendarne przekazy twierdzą, że urodził się około roku 270, a zmarł 6 grudnia między rokiem 345 a 352[2]), był biskupem Miry w Licji, wsławił się cudami oraz pomocą biednym i potrzebującym.

Przez wieki był jednym z najbardziej czczonych świętych na Zachodzie i Wschodzie. Największe jego sanktuarium znajduje się we włoskim Bari.

(Źródło:Wikipedia)

