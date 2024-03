Młode mieszkanki gminy Gaworzyce polecą do Chile

- Podróż do Chile będzie nie tylko fantastyczną przygodą, ale także doskonałą okazją do poszerzenia horyzontów, zdobycia nowych umiejętności i rozwinięcia swoich zainteresowań. Jest to także ważny krok w budowaniu międzynarodowej współpracy i przyjaźni, która ma szansę przetrwać na długie lata – zauważa Jacek Szwagrzyk. Jestem dumny z naszej młodzieży, która będzie reprezentować naszą gminę w Chile!