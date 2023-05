W Kurowie Wielkim przebudują niebezpieczne skrzyżowanie na rondo. To krzyżówka w kierunku Dalkowa i Gostynia

O wielkim znaczeniu przebudowy skrzyżowania dla mieszkańców mówił też Broniław Kurek, sołtys Dalkowa.

- To bardzo kolizyjne skrzyżowanie. Ruch na nim zawsze był duży, bo droga prowadzi do stolicy gminy i w kierunku drogi ekspresowej S3 oraz do Głogowa. To ważny węzeł komunikacyjny także ze względu na dojazdy rolników do pól, dlatego cieszymy się, że ruch zostanie tu uporządkowany – powiedział.