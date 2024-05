Mieszkanka gminy Sława straciła ponad 32 tys. zł przez ogłoszenie w Internecie

W dzisiejszych czasach wiele osób wciąż zapomina, że atrakcyjne oferty oferujące szybki zysk, to niemal na pewno zawsze oszustwa. W dobie powszechnego dostępu do internetu oszuści mają bardzo ułatwiony dostęp do osób, które mogą złapać się na takie wabiki. Tak było w ostatnim czasie w gminie Sława, gdzie 48-letnia kobieta straciła ponad 32 tysiące złotych.