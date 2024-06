Muzyczny, wakacyjny hit nad Jeziorem Sławskim! "Kania Dżdżu - Sława reggae" śpiewa już cała Lubogoszcz i Sława!

Uzdolniony tata zaszczepił synowi miłość do muzyki

Sława i Lubogoszcz mają muzyczny, wakacyjny hit!

„Kania Dżdżu – Sława reegae” nie mogło się nie spodobać, bo to wspólne dzieło 13-letniego Alka Fiuka i jego taty – Piotra. Autorem tekstu jest pan Piotr a śpiewa syn, który z piosenki zrobił prawdziwy przebój komponując pulsujące partie gitar. Jak mówi tata młodego muzyka, była to fenomenalna zagrywka, która idealnie podbija śpiewane 67 410, czyli kodu pocztowego Sławy. Dodatkowo, w teledysku wzięli udział sąsiedzi, znajomi i nie tylko, co dodatkowo bardzo się podoba.

Zobaczcie i posłuchajcie!