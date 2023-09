Miejska Inauguracja Roku Szkolnego 2023/2024 w Głogowie

4 września rozpoczął się rok szkolny 2023/2024. W Głogowie miejska inauguracja roku szkolnego odbyła się tym razem w Szkole Podstawowej nr 13, najmniejszej miejskiej szkole Głogowa.

– Jesteśmy bardzo małą szkółką, bardzo kameralną. 150 uczniów, 40 wychowanków dwóch oddziałów przedszkolnych. Jaki będzie ten rok? Na pewno trudny, jak zawsze. Jest dziesięć priorytetów pana ministra do pracy w tym, ale nauczyciele już pracują. Jak pan kurator powiedział, zakasali rękawy i naprawdę jest ostra praca. Jeżeli chodzi o dzieci to bardzo się cieszą, że może mogą brać w takim przedsięwzięciu jak inauguracja miejska. Możemy się pokazać z tej najlepszej naszej strony, jakie nasze dzieci są kreatywne, pełne pomysłów i zdolności. Także bardzo się cieszymy i do roku szkolnego 2023/2024 jesteśmy przygotowani – mówi Magdalena Kłósek, dyrektor SP 13 w Głogowie.