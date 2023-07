Matura 2023. Jak wypadli głogowscy uczniowie? Aslan znowu 100 procent! Wysokie wyniki w I LO i w "mechaniku"

- To sukces uczniów, bo my nauczyciele możemy im tylko pomagać i ich wspierać. Cieszę się, że po raz pierwszy w historii naszej szkoły „przebiliśmy sufit” 90 procent zdawalności, bo zawsze mi tego brakowało. Cieszymy się, bo to też sukces zespołu nauczycielskiego, bo staramy się uatrakcyjniać naukę w naszej szkole i wreszcie, po tylu latach to zaprocentowało – mówi szczęśliwy Paweł Korzeń, dyrektor ZSP.