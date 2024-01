Kursantka wsiadła do "elki" pod wpływem narkotyków. Już sobie nie pojeździ

Policjanci z Polkowic zatrzymali 30-letnią kobietę, która prowadziła samochód pod wpływem środków odurzających. Na domiar tego, zrobiła to podczas kursu nauki jazdy - podczas zajęć praktycznych. Wpadła podczas kontroli przeprowadzonej przez patrol prewencji przy ul. 11 Lutego w Polkowicach.

– Reakcje psychofizyczne podczas kontroli siedzącej za kierownicą 30-latki wzbudziły podejrzenie funkcjonariuszy. Kobieta została poddana badaniu narkotesterem. Po chwili urządzenie potwierdziło obecność narkotyków w jej organizmie. Kursantka znajdowała się pod wpływem amfetaminy i metamfetaminy. Dalszy los polkowiczanki będzie znany po wyniku badania pobranej krwi. Po otrzymaniu wyników badania oraz przeprowadzeniu niezbędnych policyjnych czynności opisywaną sprawą zajmie się sąd – mówi Przemysław Rybikowski, oficer prasowy KPP Polkowice.

Za jazdę pod wpływem środków odurzających grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Do tego raczej za szybko nie wróci na jazdy oraz do egzaminu, bo takie przestępstwo wiąże się też z karą zakazu prowadzenia pojazdów.