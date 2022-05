Koniec sezonu piłkarzy ręcznych. SPR Chrobry Głogów przegrał z Pogonią Szczecin

Za szczypiornistami SPR-u Chrobry Głogów ostatnie spotkanie sezonu 2021/2022. Na pożegnanie z rozgrywkami głogowianie zmierzyli się na wyjeździe z Pogonią Szczecin, która na własnym terenie była lepsza od głogowian. Głogowianie grali skokami. Rozpoczęli od zdobycia przewagi, by potem oddać inicjatywę gospodarzom. Potem przewaga przechodziła z rąk do rąk, ale przed zmianą połów z Chrobrego zeszło powietrze. Walczący o utrzymanie przeciwnik bezlitośnie to wykorzystał, by na przerwę zejść z przewagą 5 bramek.

Szczecinianie wspomnianą przewagę zwiększyli z początkiem drugiej połowy, a potem spokojnie kontrolowali grę. Chrobry znów miał lepsze i gorsze momenty, starał się odrobić straty, jednakże Pogoń wygranej z rąk nie wypuściła.