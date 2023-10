Piłkarze ręczni KGHM Chrobrego Głogów zostali powołani do kadry

Piłkarze ręczni KGHM Chrobrego Głogów powołani do kadry. Jak informuje klub, do reprezentacji Polski A powołany został rozgrywający Paweł Paterek. Do reprezentacji Polski B powołano skrzydłowych Kacpra Grabowskiego oraz Tomasza Kosznika.

Ponadto w Reprezentacji Polski Juniorów znalazł się rozgrywający Filip Wrona.

- To duże wyróżnienie dla młodych szczypiornistów KGHM-u Chrobrego Głogów i nagroda za wysoką formę – zaznacza klub.

Reprezentacja Polski A spotka się na zgrupowaniu w Szczyrku 29 października, następnie rozegra towarzyski dwumecz z reprezentacją Węgier. Z kolei Reprezentacja Polski B, po zgrupowaniu także w Szczyrku, zagra turniej w Szwecji z drugimi reprezentacjami: wspomnianej Szwecji i Norwegii. Zgrupowanie Reprezentacji Polski Juniorów odbędzie się w Wałczu (22.10.-5.11.).

– Wiemy, że idzie to w dobrym kierunku – cieszy to nas, cieszy też klub, że ma zawodników w kadrze – mówi Kacper Grabowski. – Myślę, że ciężka praca na treningach przekłada się na dobry wynik meczu, a to na dobry występ, więc wszystko ma wpływ na to, by dostać się do kadry – dodaje skrzydłowy.

(Źródło: www.chrobryhandball.pl)