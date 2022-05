Chrobry Głogów zremisował z Sandecją. Walka o baraże trwa

Głogowska drużyna zmierzyła się na wyjeździe z Sandecją Nowy Sącz w niedzielę, 15 maja. Była to przedostatnia kolejka Fortuna 1. Ligi w tym sezonie. Obie ekipy sąsiadują ze sobą w tabeli z taką samą liczbą punktów, choć Chrobry ma minimalnie lepszy bilans bramek. Głogowianie na kolejkę przed końcem głównych rozgrywek zajmują szóste miejsce w tabeli. Ostatnie, z którego wchodzi się do baraży. Na karku czuje jednak oddech pozostałych ekip, w tym właśnie Sandecji. W ostatniej kolejce głogowianie będą musieli zwyciężyć.

– Wiedzieliśmy, że każda z drużyn będzie szukała zwycięstwa. Bo zwycięstwo bardzo przybliżyłoby do celu, jakim są baraże. Pierwsza połowa była dla nas dosyć trudna organizacyjnie. Sandecja miała optyczną przewagę, zwłaszcza na bokach i ruchem zawodnika ze środka pola. Z tego nie wynikały jednak klarowne sytuacje. W drugiej połowie myślę jednak, że to my dominowaliśmy na boisku. Dążyliśmy do tej bramki i zwycięstwa. Mogliśmy być spokojniejsi i bardziej wyrachowani. Jesteśmy wciąż w grze, ale teraz jesteśmy też zależni od innych. Gramy u siebie. Musimy wygrać i czekać na dalsze wyniki. Idziemy dalej i walczymy do końca – mówił po spotkaniu trener Ivan Djurdjević.