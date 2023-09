Koło Gospodyń Wiejskich w Gaworzycach zaprasza seniorów na spotkania przy wspólnym stole

- Celem programu jest przeciwdziałanie samotności osób starszych poprzez zaproszenie ich do wspólnego stołu. Chcemy zachęcić seniorów do wyjścia z domu i spędzenia czasu z innymi ludźmi. Obecność osób starszych w lokalnej wspólnocie jest ogromną wartością i chcemy ją wzmacniać – informuje Karolina Cieślak z KGW.

Wyjątkowo smakowicie zapowiadają się kolejne działania pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Gaworzycach. Zapraszają seniorów 60 plus do wspólnych spotkań przy stole w ramach programu „Danie wspólnych chwil z Fundacją Biedronki”.

Program dla seniorów z KGW Gaworzyce

„Danie Wspólnych Chwil” to program realizujący ideę posiłków wspólnotowych dla osób starszych zagrożonych samotnością. Fundacja zaprosiła do udziału w nim Koła Gospodyń Wiejskich, których zadaniem jest organizowanie cyklicznych spotkań dla seniorów przy wspólnym stole.

Wyzwanie podjęło KGW w Gaworzycach, które będzie prezentować seniorom z gminy Gaworzyce swoje autorskie dzieła kulinarne.

W ramach projektu odbędą się w sumie trzy spotkania - pierwsze we wrześniu, kolejne w październiku i listopadzie.

Fundacja finansuje zakup produktów na spotkania w wysokości 4 000,00 zł.

KGW Gaworzyce ma na swoim koncie wiele akcji, w tym charytatywnych. W czasie pandemii panie szyły też maseczki ochronne.