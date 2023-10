Nadleśnictwo Głogów rozdaje sadzonki. Są to młode lipy, dęby, sosny i świerki. Akcja trwa dwa dni

Hubert Kawalec, zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów zapewnia, że sadzonek wystarczy dla wszystkich chętnych.

- Do tej pory akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem. W tym roku nikt nie wyjdzie od nas bez sadzonki – mówi przypominając, że to już piąta edycja akcji. - W całej Polsce, we wszystkich nadleśnictwach, a mamy ich 429, przygotowano do rozdania aż milion sadzonek. W Głogowie mamy ich pół tysiąca, ale jeśli braknie to uzupełnimy.