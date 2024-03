Kolejne figurki Dzieci Głogowskich. Będą naszym odpowiednikiem krasnali z Wrocławia?

W tym roku w Głogowie pojawią się cztery nowe figurki przedstawiające Dzieci Głogowskie. To kontynuacja projektu sprzed lat, w ramach którego na Starym Mieście pojawiły się dwie takie rzeźby - Pola i Staś.

– Pomysł z pojawił się w roku 2009 w ramach 900 lecia obrony Głogowa. Wówczas odbyły się różnego rodzaju uroczystości w naszym mieście. Ówczesne władze miejskie zadecydowały, że w ramach popularyzacji dziejów Głogowa fajnym pomysłem byłoby powstanie figurek dzieci głogowskich. Dwa lata później pojawiła się pierwsza figurka, której przedszkolaki z Przedszkola Publicznego numer 7 nazwały nadały imię Pola. Następnie, dwa lata później, udało się wykonać figurkę Stasia. Staś pierwotnie miał celować prosto w okno pana prezydenta, natomiast jak widzimy Staś, być może obrażony, stoi tyłem do okna – opowiada Dariusz Czaja, radny miejski i regionalista z Towarzystwa Ziemi Głogowskiej.

Autorem obu figurek jest Maciej Cendlak, rzeźbiarz, artysta spod Poznania. Koncepcyjnie miało być ich więcej, ale przez kolejne lata pomysł ucichł. O jego wskrzeszenie zabiegał Dariusz Czaja, który dwa lata temu zgłosił projekt w budżecie obywatelskim. Wtedy, mimo ponad 500 głosów, nie udało się. Sytuację zmienił kolejny budżet obywatelski, z ubiegłego roku. Wtedy to zebrał on na tyle dużo głosów, by otrzymać finansowanie.