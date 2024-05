Kierowca ciężarówki z promilami uderzył w słup i uszkodził ogrodzenie w Dankowicach

Niebezpieczne zdarzenie miało miejsce we wtorkowy wieczór (28 maja) na drodze w Dankowicach (powiat głogowski). Samochód ciężarowy wypadł z drogi i uderzył w słup energetyczny oraz ogrodzenie posesji. Pojazdem kierował 31-letni mieszkaniec powiatu kościańskiego . Okazało się, że jest nietrzeźwy.

– Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego natychmiast udali się we wskazane miejsce, gdzie zastali 31-letniego kierującego i pojazd ciężarowy. Według ustaleń policjantów mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, wpadł w poślizg i uderzył w słup energetyczny. Funkcjonariusze przebadali mężczyznę na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Jak się okazało, 31-latek miał w organizmie ponad promil alkoholu . W wyniku zdarzenia został uszkodzony słup energetyczny oraz ogrodzenie przydrożnej posesji – mówi Natalia Szymańska z KPP Głogów.

31-latkowi zatrzymano prawo jazdy, a on sam trafił do policyjnego aresztu. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.